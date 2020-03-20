Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobil 20 metreden uçuruma yuvarlandı.

20.03.2020 23:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:55
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Zonguldak 'ın Kozlu ilçesinde otomobil 20 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köserecik köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Aydın (31) idaresindeki otomobil sürücüsü karlı yolda kayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metreden uçuruma yuvarlandı. Olay yerine 112 Sağlık, AFAD ve ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıyı araçtan çıkartarak ilk müdahalesini yaptı. Yaralı, 112 tarafından BEÜ Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürülerek acil serviste müşahede altına alınırken olay yerinde hayatını kaybeden araç sürücüsü Hüseyin Aydın'ın cenazesi Savcılık incelemesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Hüseyin Aydın, Zonguldak, Kozlu, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikasında yangın - Haberler Su arızasını gidermeye çalışan 2 belediye işçisi göçük altında kaldı - Haberler California 8 hafta içinde nüfusunun yüzde 56'sının korona virüsünden etkileneceğini öngörüyor - Haberler Alçılı koluyla alkış tutarak sağlıkçılara destek verdi - Haberler İşçiler göçük altında kaldı - Haberler Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı - Haberler Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var - Haberler Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi - Haberler Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi - Haberler İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor - Haberler
Loading