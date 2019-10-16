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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin yol kenarındaki uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

16.10.2019 15:56Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin yol kenarındaki uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kaş'ın Yayla Aklar Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yayla Aklar istikametinden Saklıkent yönüne seyir halindeki Süleyman Kocakaya'nın kullandığı 44 EL 350 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Otomobil taklalar attıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Süleyman Kocakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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