Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

TRABZON'un Araklı
ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 250 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Araklı
ilçesi Pervane Mahallesi'nde meydana geldi. Burhan Cevher (19), yönetimindeki 61 NY 049 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince 250 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Burhan Cevher ile birlikte Hüseyin Solmaz
(32) ve Fatih
Boyacı (18) yaralandı, Selim
Turgay (21) ise hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Araklı Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Selim
Turgay'ın cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Trabzon
Kaynak: DHA
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