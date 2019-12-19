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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

19.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:45Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı
'un ilçesinde yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, Horasan ilçesine 20 kilometre uzaklıkta Muratbağı yolu Çayırdüzü Mahallesi çıkışında meydana geldi. Muratbağı Mahallesi istikametinden Horasan istikametine gitmekte olan Fikret Özer idaresindeki 25 LE 113 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç içinde sıkışan 3 kişi, olay yerine gelen jandarma trafik ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Yaralılar 112 ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Muammer Özer'in olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Fikret Özer, Sefa Kurt ve Muratbağı Mahallesi Muhtarı olan Servet Çıtraz ise Horasan Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Horasan Jandarma Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
(Şahap Çakır/İHA)

Erzurum, Horasan, Güncel

Kaynak: İHA

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