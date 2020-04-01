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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Kütahya'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

01.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:19
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Kütahya 'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, H.A. yönetimindeki 43 DF 933 plakalı otomobil dikatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yoldan çukarak uçuruma yuvarlardı. Kazada sürücü H.A., araç içeresinde sıkıştı. H.A., sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartılarak hastanede tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kütahya, 3. Sayfa
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