Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kütahya
'nın Domaniç
ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza, Domaniç- İnegöl
Karayolu Çatalalıç mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, İnegöl istikametinden Domaniç istikametine gitmekte olan 34 FV 8135 plakalı araç sürücüsü Bahri Çakır, Çatalalıç mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan araçta, araç sürücüsü Bahri Çakır ve Zühre Özbaş yaralandı. Yaralılar, Domaniç 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı
Doç. Dr. Mustafa Kalemli
Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
İnegöl
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