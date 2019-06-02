02.06.2019 15:37
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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralıKÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Domaniç- İnegöl Karayolu Çatalalıç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl istikametinden Domaniç istikametine gitmekte olan 34 FV 8135 plakalı araç sürücüsü Bahri Çakır, Çatalalıç mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan araçta, araç sürücüsü Bahri Çakır ve Zühre Özbaş yaralandı. Yaralılar, Domaniç 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Kaynak: İHA
İnegöl, Kütahya, Domaniç, 3. Sayfa

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