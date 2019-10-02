Haberler » 3. Sayfa » Haber

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Bitlis'in Hizan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu baba ile oğlu yaralandı.

02.10.2019 18:48Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Bitlis'in Hizan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu baba ile oğlu yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Horoz Dere mevkiinde meydana geldi. Münir Gencer yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Münir Gencer ile yanında bulunan babası Bekir Gencer yaralandı. Çevredeki vatandaşların da desteğiyle uçurumdan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

Bitlis, Hizan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:15 Kardeşlerin kavgasında silahlar konuştu
22:56 Muş'ta 1 terörist teslim oldu
22:54 Beşiktaş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
22:54 Edremit'te iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı
22:11 Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı: Durumu ağır
21:59 Beşiktaş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
21:55 Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı