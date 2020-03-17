Otomobil uçuruma yuvarlandı, aile ölümden döndü
Kastamonu'nun Cide ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı.
17.03.2020 18:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:30
Kastamonu 'nun Cide ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan 3 kişilik aile hafif
şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine gelen Salih Kaya idaresindeki 37 AAN 935 plakalı otomobil, Cide-Kurucaşile karayolu üzerinde keskin virajda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Gece yarısı meydana gelen kazada yaklaşık 10 metrelik uçuruma düşen otomobilden sağ olarak çıkan Salih Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Salih Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan eşini, 8 aylık çocuğunu ve babasını Cide Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
Hastanede tedavisi devam eden Serkan Kaya, "Araçta, kendim, eşim, 8 aylık çocuğum ve babam bulunuyordu. Hızım, 45 kilometredeydi. Yerlerin kaygan ve çamurlu olması ve virajın çok keskin olması sebebiyle kaza yaptım. Arkadaşım da bundan 2 hafta önce yine aynı yerde kaza yaptı. Gerekli önlemlerin alınması için yetkililer lütfen önlem alsınlar" dedi. - KASTAMONU
şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine gelen Salih Kaya idaresindeki 37 AAN 935 plakalı otomobil, Cide-Kurucaşile karayolu üzerinde keskin virajda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Gece yarısı meydana gelen kazada yaklaşık 10 metrelik uçuruma düşen otomobilden sağ olarak çıkan Salih Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Salih Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan eşini, 8 aylık çocuğunu ve babasını Cide Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
Hastanede tedavisi devam eden Serkan Kaya, "Araçta, kendim, eşim, 8 aylık çocuğum ve babam bulunuyordu. Hızım, 45 kilometredeydi. Yerlerin kaygan ve çamurlu olması ve virajın çok keskin olması sebebiyle kaza yaptım. Arkadaşım da bundan 2 hafta önce yine aynı yerde kaza yaptı. Gerekli önlemlerin alınması için yetkililer lütfen önlem alsınlar" dedi. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Etiketler : Salih Kaya, Kastamonu, Cide, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Haberler
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Haberler
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Haberler
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı