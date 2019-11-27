Haberler » Güncel » Otomobil uçuruma yuvarlandı; Gürcistanlı kadın öldü - Haber

Otomobil uçuruma yuvarlandı; Gürcistanlı kadın öldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobildeki Gürcistan uyruklu Maia Modzmanashvili (37), hayatını kaybetti.

27.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:47Otomobil uçuruma yuvarlandı; Gürcistanlı kadın öldü
MUĞLA'nın ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobildeki uyruklu Maia Modzmanashvili (37), hayatını kaybetti. Otomobili kullandığını söyleyen Kayhan A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Karagözler Mahallesi Oyuktepe mevkisinde meydana geldi. Bir otomobilin uçuruma yuvarlandığı ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Gelen ekipler, uçurumun 20'nci metresinde Gürcistan uyruklu Maia Modzmanashvili'nin cesediyle karşılaştı. Hurdaya dönen 48 MA 1187 plakalı otomobil ise 80 metrelik uçurumun dibinde bulundu. Modzmanashvili'nin cansız bedeni, uçurumdan çıkarılarak Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gözyaşları içinde kurtarma çalışmalarını izleyen ve kaza sırasında otomobili kullandığını, son anda araçtan çıkabildiğini söyleyen Kayhan A. ise polis tarafından gözaltına alındı.


- Muğla

Gürcistan, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:12 Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni 12 yıl boyunca her hafta fotoğrafladı
13:12 Tekirdağ'da ağacın, otomobilin üzerine devrilmesi güvenlik kamerasında
13:12 Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı artıyor
13:11 Bakan Dönmez: Rüzgar, güneş, kömür ve madenlerimizden vazgeçmeyeceğiz
13:11 Diyarbakır öğretmenler, ilçenin tanıtımı için kaya tırmanışı yaptı
12:34 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi
12:29 Son dakika: AK Parti'den Babacan'ın eleştirilerine yanıt: Bizim için dikkate değer bir şey değil
12:27 Bombacı kadın terörist, dikkat çekmemek için topuklu ayakkabı ile keşif yapmış
12:24 Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
08:30 TikTok, Çin'in Uygur Türklerini tuttuğu kamplara dikkat çeken genç kadının hesabını engelledi
27.11.2019 13:13:19