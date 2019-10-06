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Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

TRABZON'un Maçka ilçesinde, kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

06.10.2019 12:08Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
TRABZON'un Maçka ilçesinde, kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, dün akşam, Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı Çoşandere bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen otomobil, kontrolden çıkarak, uçurumdan yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçurumdan inen ekiplerce hurdaya dönen araçtaki H.C.'nin (37) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olduğu anlaşılan İ.Ç. (18) ile E.M. (34) ise AFAD ve itfaiye görevlilerince otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Sümela Manastırı, Maçka, Güncel

Kaynak: DHA

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