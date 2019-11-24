Haberler » Güncel » Otomobil uçurumdan yuvarlandı, sürücü öldü - Haber

Otomobil uçurumdan yuvarlandı, sürücü öldü

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ahmet Ateş, yaşamını yitirdi.

24.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:10Otomobil uçurumdan yuvarlandı, sürücü öldü

ANTALYA'nın ilçesinde 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ahmet Ateş, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam Akseki'ye bağlı Murtiçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Manavgat'tan Akseki yönüne giden Ahmet Ateş yönetimindeki 07 HFS 53 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, araçtan fırlayan otomobilin sürücüsü Ahmet Ateş yaşamını yitirdi.Ahmet Ateş'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga konuldu.



Ahmet Ateş, Akseki, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:14 Van Depremi'nde şehit olan öğretmen Oktay Türkoğlu anıldı
15:14 Siirt'te sahabelerin hayatı anlatıldı
15:12 Bakan Ersoy: "Bizim hedefimiz Kapadokya'da kalan turistin konaklama süresini uzatmak"
15:08 24 Kasım'da 'Öğretmenler Korosu' müzik ziyafeti gerçekleştirdi
15:08 Nazilli'de Öğretmenler Günü kutlamaları
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
13:05 Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
24.11.2019 15:15:45