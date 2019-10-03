Haberler » Güncel » Haber

Otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmek isteyen iki üniversite öğrencisine otomobil çarptı.

03.10.2019 23:44Otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 2 yaralı
Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmek isteyen iki üniversite öğrencisine otomobil çarptı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Bayram (51) idaresindeki 26 PY 065 plakalı otomobil, Erenler Cami önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan iki üniversite öğrencisine çarptı.
Kazada, öğrenci Emine Erdurdu (19) ile Cennet Alkan (19) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı öğrencilerden Erdurdu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ayaklarından yaralanan öğrenci Alkan, 112 ekiplerine kazayı hatırlamadığını belirterek, "Arkadaşım nerede? Neyi var?" diye sordu.

Afyon, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:44 Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
02:41 New York Comic Con 2019
02:40 16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına halk tepkisi: 11 tutuklama (2)
02:37 16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına halk tepkisi
02:36 Gaziantep lezzetleri izmit'te
02:34 Demirkazık'tan düşen amerikalı dağcı yaralandı
02:32 Neşet ertaş, beştepe'deki etkinlikle anıldı, cumhurbaşkanlığı sözcüsü ibrahim kalın...