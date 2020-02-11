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Otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 2 yaralı

Karaman'da bir otomobilin yapımı devam eden üst geçidin beton ayağına çarpması sonucu 2 kişi karalandı.

11.02.2020 23:06 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:06Otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 2 yaralı
'da bir otomobilin yapımı devam eden üst geçidin beton ayağına çarpması sonucu 2 kişi karalandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Öcal (39) yönetimindeki 71 DU 341 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yapımı devam eden üst geçidin beton ayağına çarptı. Kazada sürücü Öcal ile araçtan dışarı fırlayan Dilek Öcal (37) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi ise kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan üst geçit aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. - KARAMAN

Yenişehir, Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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