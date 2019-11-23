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Otomobil uzaktan kumanda ile 30 kilometre hıza çıkıyor

BURSA'da yaşayan Çağlar Şahin (24), 1986 model otomobilini uzaktan kumanda ile çalıştırarak sürücüsüz şekilde 30 kilometre hıza kadar yol alabilmesini sağladı.

23.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:07Otomobil uzaktan kumanda ile 30 kilometre hıza çıkıyor
BURSA'da yaşayan Çağlar Şahin (24), 1986 model otomobilini uzaktan kumanda ile çalıştırarak sürücüsüz şekilde 30 kilometre hıza kadar yol alabilmesini sağladı.

'da oto lastik firmasında çalışan Çağlar Şahin, çocukluğundan itibaren ilgi duyduğu otomobil için bir sistem geliştirdi. 1986 model otomobiline taktığı sistemle aracını uzaktan kumanda ile çalıştırıp durdurabilen Şahin, aynı zamanda otomobilin sürücüsüz şekilde saatte 30 kilometre hıza çıkmasını sağlayabiliyor. Otomobili görenlerin çok şaşırdığını belirten Şahin, bu durumun hoşuna gittiğini söyledi.

ARACIN KENDİ PARÇALARI KULLANILARAK YAPILDI

Sosyal medya üzerinden Amerikan yapımı araçlar gördüğünü ve kendisine 'Ben de yapabilir miyim?' diye sorduğunu aktaran Şahin, "Uzun bir süre uğraştım. Kendi aracımda yapmayı başardım. İçerisinde herhangi bir modül, elektronik parça yok. Tamamen kendi işçiliğimizle yapılan bir araç. Aracın kendi parçalarını kullanarak yaptık" dedi.

KONTROLÜ TAMAMEN KENDİSİNDE

Aracın kontrolünün tamamen elinde olduğunu ve komutları doğrultusunda aracı yönlendirdiğini vurgulayan Şahin, "Merkezi kilit motoru ve aktarım rolesi kullandım. Bunun dışında başka bir şey kullanmadım. Aracın çalışma süresi tamamen bana bağlı. Ne kadar istersem o kadar ilerliyor ve süre bazında da o kadar süre çalışıyor. İstediğim zaman aracı yürütüp istediğim zaman durdurabilirim" diye konuştu.

Çevresinden olumlu tepki aldığını dile getiren Şahin, "Aracı olan arkadaşlarımız, kendi araçlarına da aynı sistemi yapmamı istediler. Vakit olursa arkadaşlarımın araçlarına da aynı sistemi yapacağım" ifadelerini kullandı.


- Bursa

Çağlar Şahin, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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