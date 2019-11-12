Haberler » Güncel » Otomobil üzerinde taşınan tekne ilginç görüntülere sahne oldu - Haber

Otomobil üzerinde taşınan tekne ilginç görüntülere sahne oldu

Muğla-Fethiye karayolunda ilginç görüntü!

12.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:55Otomobil üzerinde taşınan tekne ilginç görüntülere sahne oldu
Muğla- karayolunda ilginç görüntü! Trafikte insanların canını hiçe sayan sürücü kayığını otomobilinin üzerinde taşıdı.

Muğla - Fethiye kara yolunda, 48 DA 320 plakalı aracın sürücüsü kendi canını ve trafikteki diğer vatandaşların hayatını hiçe sayarak tehlikeli bir şekilde kayığını taşırken cep telefonun kameralarına takıldı.

Kara yolunun iki şeridini kapatan araç, yanından geçen diğer araçtaki sürücüler için ciddi tehlike oluştururken, kayığını aracının üzerine halatla bağlayarak taşıyan sürücü ise halinden memnun olduğu görüldü. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:29 Memleketi Muş'taki 450 çocuğa bot ve mont gönderdi
17:24 AK Parti İl Başkanı Kılıç: "11 Kasım Gezi'cilere en anlamlı mesajdır"
17:28 5'inci kattan atlayan genç kız, ağır yaralandı
17:23 Vali Gündüzöz, Malazgirt'te incelemelerde bulundu
17:28 Kasımpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
17:12 İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı: Eyüpsultan, Ataşehir ve Kartal'da yaşayanlar dikkat
17:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
17:02 Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor
17:00 Eski İngiliz istihbarat subayının sır ölümüyle ilgili adli tıp uzmanından açıklama: Cinayet gibi gözüküyor
16:42 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İttifaklar değişebilir, yenileri kurulabilir
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 17:30:15