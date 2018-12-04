04 Aralık 2018, 10:19
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Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 11 Ayda Yüzde 34 Daraldı

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 11 Ayda Yüzde 34 Daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,75 daralarak 543 bin 231 olarak gerçekleşti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,75 daralarak 543 bin 231 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları,Ocak-Kasım 2018'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,75 azalarak 543 bin 231 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 11 ayında 819 bin 954 satış yapılmıştı.

Bu yılın 11 ayında 2017'nin aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 31,71 azalarak 425 bin 478, hafif ticari araç satışları ise yüzde 40,19 gerileyerek 117 bin 753 olarak gerçekleşti.

Toplam pazarda kasım ayında ise 58 bin 204 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın kasım ayında 100 bin 859 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 42,29 küçüldüğünü ortaya koydu.

Kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 39,17 azalarak 46 bin 204'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 51,81 gerileyerek 12 bine düştü.

Otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,38'e yükseldi

Kasım sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 31,7, 1600-2000cc aralığında yüzde 38,2 ve 2000cc üstünde yüzde 30,6 azaldı. Bu dönemde 131 elektrikli ve 3 bin 582 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Bu yılın kasım ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya, yüzde 39,65 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 168 bin 715 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 57,89'a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,38'ye yükseldi.


Kasım ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.


Segmentlere göre en yüksek satışa, yüzde 56,5 pay ve 240 bin 229 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,1 pay ve 213 bin 267 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 68,59 pay ve 80 bin 765 adetle van ulaşırken, bunu yüzde 12,41 pay ve 14 bin 611 adetle kamyonet, yüzde 10,39 pay ve 12 bin 233 adetle pick-up, yüzde 8,61 pay ve 10 bin 144 adetle minibüs takip etti.


Bu yılın ocak-kasım döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
ALFA ROMEO 180 0 180
ASTON MARTIN 15 0 15
AUDI 11.116 0 11.116
BENTLEY 8 0 8
BMW 11.133 0 11.133
CITROEN 7.119 4.207 11.326
DACIA 23.220 3.470 26.690
DS 214 0 214
FERRARI 18 0 18
FIAT 33.319 24.893 58.212
FORD 21.739 36.093 57.832
HONDA 25.240 0 25.240
HYUNDAI 30.046 1.332 31.378
INFINITI 18 0 18
ISUZU 0 1.775 1.775
IVECO 0 1.385 1.385
JAGUAR 175 0 175
JEEP 2.015 0 2.015
KARSAN 0 816 816
KIA 7.051 1.712 8.763
LAMBORGHINI 2 0 2
LAND ROVER 1.021 0 1.021
LEXUS 50 0 50
MASERATI 44 0 44
MAZDA 852 0 852
MERCEDES-BENZ 13.610 7.000 20.610
MINI 1.082 0 1.082
MITSUBISHI 371 3.196 3.567
NISSAN 21.038 1.257 22.295
OPEL 18.986 0 18.986
PEUGEOT 21.434 4.190 25.624
PORSCHE 528 0 528
RENAULT 66.307 7.996 74.303
SEAT 9.410 0 9.410
SKODA 18.710 0 18.710
SMART 30 0 30
SSANGYONG 181 138 319
SUBARU 1.222 0 1.222
SUZUKI 2.357 0 2.357
TOYOTA 27.671 2.814 30.485
VOLKSWAGEN 43.004 15.479 58.483
VOLVO 4.942 0 4.942
TOPLAM 425.478 117.753 543.231
04 Aralık 2018 Salı 10:19