Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 11 Aylık Dönemde Daraldı

04 Aralık 2018 Salı 10:29



04 Aralık 2018 Salı 10:29

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018 yılı 11 aylık dönemde yüzde 34 azaldı. ODD ), 2018 Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı on bir aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,75 azalarak 543 bin 231 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı on bir aylık dönemde ise 819 bin 954 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2018 yılı Kasım ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,71 oranında azalarak 425 bin 478 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 623 bin 65 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,19 azalarak 117 bin 753 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 196 bin 889 adet satış gerçekleşmişti.Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018 Kasım ayında yüzde 42 azaldı2018 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 58 bin 204 adet oldu. 100 bin 859 adet olan 2017 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 42,29 oranında azaldı. 2018 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,17 azaldı ve 46 bin 204 adet oldu. Geçen sene 75 bin 956 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Kasım ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Kasım ayına göre yüzde 51,81 azaldı ve 12 bin adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 24 bin 903 adet satış yaşanmıştı.2018 yılı Kasım ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 31,7, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 38,2 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 30,6 azalış izlendi. 2018 yılı Kasım ayı sonunda 131 adet elektrikli ve 3 bin 582 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 yılı Kasım ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 39,65 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 168 bin 715 adet ile sahip oldu. 2018 yılı Kasım ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 57,89'a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,38'e yükseldi.2018 yılı Kasım ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 56,5 pay alan C (240 bin 229 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 50,1 pay, 213 bin 267 adet) oldu.2018 yılı Kasım ayı sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 68,59 pay ile van (80 bin 765 adet), ardından yüzde 12,41 pay ile kamyonet (14 bin 611 adet), yüzde 10,39 pay ile pick-up (12 bin 233 adet) ve yüzde 8,61 pay ile minibüs (10 bin 144 adet) yer aldı. - İSTANBUL