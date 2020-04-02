Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı ilk çeyrekte arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ülkemizdeki otomobil ve hafif ticari araç pazarının ilk çeyrek raporunu yayınladı.ODD raporlarına göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Mart sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,62 artarak 124.403 adet olarak gerçekleşti.2019 yılı üç aylık dönemde 88.469 adet toplam pazar gerçekleşmişti.Otomobil satışları, 2020 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yıla göre %44,79 oranında artarak 99.630 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 68.812 adet satış yaşanmıştı.Hafif ticari araç pazarı, 2020 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yıla göre %26,03 artarak 24.773 adet oldu. 2019 yılı aynı dönemde 19.657 adet satış gerçekleşmişti.Otomobil Pazarı %3 Arttı, Hafif Ticari Araç Pazarı ise %4 Azaldı2020 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 50.008 adet oldu. 49.221 adet olan 2019 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %1,6 oranında arttı.2020 yılı Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %3,26 arttı ve 39.887 adet oldu. Geçen sene 38.628 adet satış gerçekleşmişti.2020 yılı Mart ayında hafif ticari araç pazarı 2019 yılının Mart ayına göre %4,46 azaldı ve 10.121 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 10.593 adet satış yaşanmıştı.2020 yılı Mart ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında %45,1 artarken, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %8,4 ve 2000cc üstü otomobillerde %29,8 azalış izlendi. 2020 yılı Mart sonunda 107 adet elektrikli ve 3.503 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.2020 yılı Mart ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek pay %41,56 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 41.408 adet ile sahip oldu.2020 yılı Mart ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı %44,86'ya gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %71,51'e yükseldi.2020 yılı Mart sonunda otomobil pazarı segmentinin %83,4'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %61,3 pay alan C (61.055 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%47,9 pay, 47.709 adet) oldu.2020 yılı Mart sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %75,20 pay ile Van (18.629 adet), ardından %11,92 pay ile Kamyonet (2.952 adet), %6,73 pay ile Minibüs (1.668 adet) ve %6,15 pay ile Pick-up (1.524 adet) yer aldı.

Kaynak: Carmedya.com