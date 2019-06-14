14.06.2019 14:33
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Otomobil ve motosiklet gasbetti, polise 'Size gelecek mermilere siper olayım' dedi

Otomobil ve motosiklet gasbetti, polise

ANTALYA'da ekmek bıçağıyla önce otomobil, ardından motosiklet gasbeden şüpheli, kaza yapınca yakalandı.


ANTALYA'da ekmek bıçağıyla önce otomobil, ardından motosiklet gasbeden şüpheli, kaza yapınca yakalandı. Asfalt üzerinde yatan ve alkollü olduğu iddia edilen şüpheli, kendisini gözaltına alan polislere, "Size gelecek mermilere ben siper olayım beni bırakın" diyerek gözyaşı döktü.
Polisi alarma geçiren olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sabancı Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre aşırı alkollü olan şüpheli, Yusuf Mızrak'ın (66), Turgut Reis Caddesi üzerinde park etmeye çalıştığı otomobili, bıçak tehdidiyle alıp, kaçtı. Sabancı Bulvarı üzerine geldiğinde ise kaza yaptı. Şüpheli, bu sırada yardım için yanına gelen Soner Doğan'ı da bıçak tehdidiyle etkisiz hale getirdi ve motosikletini gasbetti.
Motosiklet ile kaçmaya devam eden şüpheli, Turgut Reis Caddesi üzerinde ikinci kez kaza yaptı. Asfalt zemin üzerinde yatarken, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan şüpheli, "Abi size saygım sonsuz. Siz Türkiye Cumhuriyetinin polisisiniz. Size gelecek mermilere ben siper olayım beni bırakın" diyerek, gözyaşı döktü.
Şüpheli, güçlükle bindirildiği ambulansla polis nezaretinde hastaneye görüldü.
Otomobili gasbedilen Yusuf Mızrak, olayın şokunu atlatamadığın belirterek, "Otomobil güneşte kalınca gölgeye almak istedim. Bu şahıs birini kovalıyordu. Arabayı park ediyordum. Bıçağı gösterip, arabamı gasbetti. Bıçağı görünce kendimi dışarı attım. Arabamı alıp, gitti. Arabamı buldum ama yarısı gitmiş durumda" diye konuştu. Motosiklet sürücüsü Soner Doğan da " Konyaaltı'na iş yerime doğru gidiyordum. Adamın üstü çıplaktı. Karşıma geçti, yardım ister gibi. Bir ihtiyacı vardır diye durdum, insanlık yapayım dedim, motorumu gasbetti" dedi.

- Antalya
Kaynak: DHA
Muratpaşa, Antalya, Motosiklet, Güncel

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