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Otomobil villa bahçesine uçtu; sürücü yaralandı

Otomobil villa bahçesine uçtu; sürücü yaralandıBursa'nın İnegöl ilçesinde, yokuştan inen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp, bir sitenin bahçesine uçtu.

03.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:13
Otomobil villa bahçesine uçtu; sürücü yaralandı
'nın ilçesinde, yokuştan inen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp, bir sitenin bahçesine uçtu. Kazada, sürücü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ileçsindeki Karanfil Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sadık Şahan (31) yönetimindeki 16 UE 947 plakalı otomobil, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarının üstündeki demirleri devirerek, bahçeye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.
Yaralı, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Otomobil villa bahçesine uçtu; sürücü yaralandı

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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