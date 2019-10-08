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Otomobil yan yola uçtu

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yan yola düştü.

08.10.2019 16:46Otomobil yan yola uçtu
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yan yola düştü. Sürücü ve yanında bulunanlar kazayı yara almadan atlattı.

Kaza Bursa- Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Recep Y. idaresindeki özel otomobil yağışla birlikte kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bankete çarparak daha sonra yan yola düştü. Kazada sürücü ile yanında bulunanlar kazayı yara alamadan atlattı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada düşen araç ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Ankara, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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