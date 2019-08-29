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Otomobil, yayalara çaptı: 2 yaralı

Otomobil, yayalara çaptı: 2 yaralıKONYA'da kucağında Ahmet Sami Çetin (4) ile yolun karşısına geçmek isteyen Gülüzar Bulut (22) otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

29.08.2019 19:40
Otomobil, yayalara çaptı: 2 yaralı
KONYA'da kucağında Ahmet Sami Çetin (4) ile yolun karşısına geçmek isteyen Gülüzar Bulut (22) otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, bugün Konya- Ankara karoyu havalimanı yakınında meydana geldi. Hasan Faraçoğlu (27) yönetimindeki 34 UK 0256 plakalı otomobille, yolun karşısına kucağındaki Ahmet Sami Çetin ile geçmek isteyen Gülüzar Bulut'a çarptı. Kazada yaralanan Gülüzar Bulut ve kuçağındaki Ahmet Çetin yere yığıldı. Yaralı iki kişi ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis yaptığı incelemede 35 metre fren izine rastladı.
Soruşturma sürüyor.
Otomobil, yayalara çaptı: 2 yaralı

Ahmet Sami, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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