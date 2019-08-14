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Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Berçin köyünde otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişı de yaralandı.

14.08.2019 23:31 Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü 3 yaralı
Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Berçin köyünde otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişı de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Domaniç istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan İ. Y. İdaresindeki 43 EA 125 plakalı aracı ile Domaniç'ten Tavşanlı'ya seyri esnasında Berçin köyü girişi önüne geldiği sırada karşıdan karşıya geçmek isteyen Ümit Akbaş (35), Yasemin Akbaş (35), Enes Kayra Akbaş'a (3) çarptı. Meydana gelen kazada Ümit Akbaş olay yerinde hayatını kaybederken Yasemin Akbaş ve Enes Kayra Akbaş ile araçta yolcu olarak bulunan G.Y. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (TY-EFE) - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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