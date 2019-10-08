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Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri'de otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

08.10.2019 09:40Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Kayseri'de otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre M.K.K. yönetimindeki 38 DM 117 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Ali Baykal, Mehmet Sezgin ve Ersin Öztürk'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Baykal, Sezgin ve Öztürk ile sürücü M.K.K ve otomobilde bulunan M.Ç. yaralandı.
Yaralılardan Durmuş Ali Baykal, kurtarılamadı.
Kentteki hastanelere kaldırılan diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
Öte yandan sürücü M.K.K ve otomobilde bulunan arkadaşı M.Ç'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Durmuş Ali, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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