Otomobil Yayalara Çarptı: 2 Yaralı

Trabzon
'da kontrolden çıkarak kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ortahisar
ilçesine bağlı Yenicuma Mahallesi'nde seyreden plakası açıklanmayan otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve 2 kişiye çarptı.
Kaldırımdaki ağaç çarparak durabilen otomobilin sürücüsü, kaza yerini yaya olarak terk etti.
Kazada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatih
Devlet ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi
hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bu arada kazanın ardından aracını bırakarak olay yerini terkeden sürücünün emniyete giderek teslim olduğu bildirildi.
Ortahisar,Trabzon
07 Aralık 2018 Cuma 18:39