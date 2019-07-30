Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otomobil yayaya çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kız çocuğu otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

30.07.2019 18:23 Otomobil yayaya çarptı: 1 Yaralı
Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kız çocuğu otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağına yakın yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Berfin Akın'a, Mustafa G., idaresindeki 16 LSR 93 plakalı otomobil çarptı. Yaşanılan kazada yaralanan Berfin Akın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:32   Müstakil eve atılan EYP korkuttu
03:31   Ankara'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ağır yaralı
03:24   Müstakil eve atılan EYP korkuttu
03:18   Ankara'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ağır yaralı
01:51   Bolu'da, TEM Otoyolu'nda mukavva yüklü kamyon alev alev yandı
01:44   Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor
01:43   Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor