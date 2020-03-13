Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
13.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:47
Adıyaman 'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mahmut Yenen idaresindeki 27 ACE 528 plakalı otomobil, 2. Çevre Yolu Hz. Ali Camii yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ramazan Avcı'ya çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Edinilen bilgilere göre, Mahmut Yenen idaresindeki 27 ACE 528 plakalı otomobil, 2. Çevre Yolu Hz. Ali Camii yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ramazan Avcı'ya çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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