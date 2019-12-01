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Otomobil yokuş aşağı giderken takla attı

BEYOĞLU'nda, yokuş aşağı giderken tümseğe çarparak kontrolden çıkan otomobil takla attı.

01.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:38Otomobil yokuş aşağı giderken takla attı
BEYOĞLU'nda, yokuş aşağı giderken tümseğe çarparak kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Otomobilin takla atma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hacıahmet Kurtoğlu Caddesi'nde 17.20 sıralarında meydana geldi. 34 TG 9267 plakalı otomobilin sürücüsü Turan , yokuş aşağı giderken önüne bir hız tümseği çıktı. Erarslan, frene basmasına rağmen tümseğe çarpan otomobil daha sonra kaldırıma vurarak kontrolden çıktı. Yol kenarında park halinde olan hafif ticari aracın lastiğine çarpan otomobil takla attı.

Ters dönen otomobilde sıkışan Turan Erarslan, çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıktı. Boynunda ezilme tespit edilen Erarslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Turan Erarslan'ın yokuş aşağı giderken yaşadığı kaza cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kontrolden çıkan otomobilin yol üzerinde park halindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra takla atması görülüyor.


- İstanbul

Erarslan, Güncel

Kaynak: DHA

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