Otomobil Yol Kenarındaki Kayalıklara Çarptı: 4 Yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı
İlçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kayalıklara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Nurdağı- Gaziantep
karayolunun 15'inci kilometresi Sakçagözü
Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Seyfi Gül
yönetimindeki 35 JD 046 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Otomobilin ön kısmının hurdaya döndüğü kazada, sürücü Seyfi Gül ile yanındaki akrabaları Suna, Hamiyet ve Hatice
Gül yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
- Gaziantep
Nurdağı,Gaziantep