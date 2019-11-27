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Otomobil yol kenarındaki tepeye çarptı: 3 yaralı

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç karşı şeride geçip şarampole düştü.

27.11.2019 14:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:11Otomobil yol kenarındaki tepeye çarptı: 3 yaralı
MANİSA'nın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç karşı şeride geçip şarampole düştü. Düşerken yol kenarındaki tepeye çarpan otomobildeki 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Kınık Mahallesi Ramazan Hocalar Mevkisi'nde meydana geldi. Ferit Kandırmış (77), yönetimindeki 35 MEU 56 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı yöne geçen otomobil şarampole düşüp, yol kenarındaki tepeye çarptı. Kazada sürücü Kandırmış ile araçta bulunan Şelale Kaya (53) ve kızı Halise Gül Kaya (17) yaralandı. Yaralılar ambulansla Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Manisa

Selendi, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA

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