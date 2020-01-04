Haberler » Güncel » Otomobil, yolcu minibüs ile çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Haber

Otomobil, yolcu minibüs ile çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, otomobil ile şehirler arası yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

04.01.2020 19:30 | Son Güncelleme: 04.01.2020 19:31 Otomobil, yolcu minibüs ile çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, otomobil ile şehirler arası yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolununu 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Suruç ilçesinden Şanlıurfa'ya yolcu taşıyan Halil Ç.'nin kullandığı 63 FB 472 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilmeyen 63 AAY 346 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Melek Akaltun, Meliha Akaltun, Kerem Akaltun, Merve Akaltun, Fevzi Akaltun, Semra Çezik, Remzi Kalkan, Osman Özşimşek, Ali Özşimşek, Yaşar Yüce, Halil Ceylan, Mübarek Şimşeksoy, Asiye Demir ve Ekrem Demir yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Meliha Akaltun ile Asiye Demir, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:17   Savaş karşıtı gösteri düzenlendi - Haber
20:17   (Ek bilgiyle) 2 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü, 20. kattan düştü... - Haber
20:15   (Ek bilgiyle) 2 YAŞINDAKİ ZEYNEP'İN FECİ ÖLÜMÜ, 20. KATTAN DÜŞTÜ... - Haber
20:14   İzmir adliye şehitlerini anıyor - Haber
20:14   Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı düzenlendi - Haber
20:05   AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MSB'den şehit cenazesi açıklaması - Haber
18:50   "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı - Haber
18:48   Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Haber
17:47   2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti - Haber
17:42   Mete Yarar'dan İran'ın misilleme mesajlarıyla ilgili değerlendirme: İran bir gün bir şey yapacak ama bugün değil - Haber
4.01.2020 20:24:18