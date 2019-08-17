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Otomobil, yolcu minibüsüne çarptı: 5 yaralı

Otomobil, yolcu minibüsüne çarptı: 5 yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da özel bir otomobilin, şehir içi yolcu taşıyan minibüse arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasından 5 kişi yaralandı.

17.08.2019 19:07
Otomobil, yolcu minibüsüne çarptı: 5 yaralı
Otomobil, yolcu minibüsüne çarptı: 5 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da özel bir otomobilin, şehir içi yolcu taşıyan minibüse arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasından 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si ayakta tedavi edilirken 3'ü de tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis alt geçit çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alt geçitten hızla çıkan 07 MZD 14 plakalı otomobil, önünde kırmızı ışıklarda duran 21 M 0116 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisi ile otomobilin hava yastıkları patlarken, otomobilde bulunan araç sürücüsü ile yanında bulunan kişi yaralandı. Minibüste ise yolculardan 3'ü yaralandı. Yaralılardan 2'si ayakta tedavi edilirken, 3'ü de olay yerine çağrılan ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası bölgeye gelen polis ekipleri incelemede bulunarak, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Otomobil, yolcu minibüsüne çarptı: 5 yaralı

Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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