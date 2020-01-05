Haberler » Güncel » Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber

Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

DİYARBAKIR'da yolcu otobüsüne arkadan çarpıp, takla atan otomobildeki Emine Güzel (66) öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

05.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:26 Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

DİYARBAKIR'da yolcu otobüsüne arkadan çarpıp, takla atan otomobildeki Emine Güzel (66) öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi'nde meydana geldi. Tayfun Güzel yönetimindeki 01 BG 771 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Ömer M. yönetimindeki 21 BN 905 plakalı yolcu otobüsünün sol tarafına çarpıp, takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Tayfun Güzel ile yanındaki Emine ve Esma Güzel yaralandı.

?İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Güzel, doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların da sağlık duruklarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Emine Güzel, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:22   Dili sürçen Netanyahu "İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz" dedi - Haber
16:22   Konya'da köpek dövüştürüp bahis oynayan 28 kişiye para cezası uygulandı - Haber
16:22   AK Parti Siirt Milletvekili Ören gazetecilerle buluştu - Haber
16:20   Ordulu inşaat işçisi, Gürcistan'da yanan minibüsünde ölü bulundu - Haber
16:20   Belediye başkan yardımcısı engelli öğrenciyi kendi aracıyla okula götürüyor - Haber
14:26   İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Haber
13:33   Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Haber
13:27   İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Haber
13:21   Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
5.01.2020 16:23:55