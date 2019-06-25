25.06.2019 16:42
Haberler » Güncel » Haber

Otomobil yolun kenarında bulunan kanala düştü: 3 yaralı

Otomobil yolun kenarında bulunan kanala düştü: 3 yaralı

Kırklareli İnece beldesi yakınlarında bir otomobilin yolun kenarında bulunan kanala düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kırklareli İnece beldesi yakınlarında bir otomobilin yolun kenarında bulunan kanala düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kader Ertürk (48) yönetimindeki 39 EV 330 plakalı otomobil yolun kenarında bulunan kanala düştü. Kazada sürücüyle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Ömer Körler (90) ile Hatiye Çatak (62) vatandaşların yardımı sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
İnece , Kırklareli , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
18:46 Çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız güvenlik kamerasında
18:46 Safkan Arap taylarından 3 milyon 298 bin lira gelir
18:46 GÜNCELLEME-3 7 terörist etkisiz hale getirildi
18:45 Günün özeti
18:45 Çeşme'de geri dönüşüm atık toplama deposu yandı
18:45 Ordu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
18:45 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar