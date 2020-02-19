Haberler » Güncel » Otomobil yön tabelasına çarptı, sürücü ve eşi yaralandı - Haber

Otomobil yön tabelasına çarptı, sürücü ve eşi yaralandı

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde otomobilin yol kenarındaki yön tabelasının direğine çarptığı kazada, sürücü Hasan Aslan ile yanındaki eşi Fadime Aslan yaralandı.

19.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:24Otomobil yön tabelasına çarptı, sürücü ve eşi yaralandı

ANTALYA'nın ilçesinde otomobilin yol kenarındaki yön tabelasının direğine çarptığı kazada, sürücü Hasan Aslan ile yanındaki eşi Fadime Aslan yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Konya- karayolunun Akseki ilçesine bağlı Yarpuz Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Konya'dan Antalya'ya aile ziyaretine giden Hasan Aslan (65) yönetimindeki 51 KM 798 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yön tabelasına çarptı.Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, Hasan Aslan ile eşi Fadime Aslan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Akseki Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Fadime Aslan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.



Hasan Aslan, Antalya, Akseki, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
14:25  Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!
14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
13:40  Hububat kapçığı ne demek? Kapçık ne demek? Hububat ne demek?
11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
19.02.2020 14:42:01