Otomobil yüksek gerilim direğine çarptı: 1 yaralı

Karaman
'da yüksek gerilim direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Beydili köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tayyar A. (60) yönetimindeki 34 SEJ 99 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki yüksek gerilim direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Tayyar A., çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN