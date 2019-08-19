Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otomobil yüksek gerilim direğine çarptı: 1 yaralı

Karaman'da yüksek gerilim direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

19.08.2019 19:54 Otomobil yüksek gerilim direğine çarptı: 1 yaralı
Karaman'da yüksek gerilim direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Beydili köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tayyar A. (60) yönetimindeki 34 SEJ 99 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki yüksek gerilim direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Tayyar A., çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:18   Organize Sanayi Bölgesi'nin merkezinde bomba bulundu
20:59   Türk Silahlı Kuvvetlerinden PKK'ya büyük darbe
20:53   Türk Silahlı Kuvvetlerinden PKK'ya büyük darbe
20:47   Afgan uyruklu gencin bıçaklandığı o anlar kamerada
20:44   Zara'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
20:38   Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu genci öldüren zanlı tutuklandı
20:37   Zonguldak'ta yakalanan bankamatik faresi tutuklandı