Otomobil, Yunus Motosikletine Çarptı: 2 Polis Yaralandı

ADANA'da petrol istasyonuna giren otomobil, sağ şeritte ilerleyen polis motosikletine çarptı. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Merkez Seyhan
ilçesi Mimar Sinan
Kavşağı üzerinde saat 16.00 sıralarında gerçekleşen kazada, iddiaya göre seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü, yolun sol şeridinden sağ tarafta bulunan benzin istasyonuna girmek istedi. Bu sırada sağ şeritte seyir halindeki yunus polislerinin motosikletini fark etmeyen sürücü Tahsin Barut (28), motosiklete çarptı. Kaza sonucu polis memurları Mustafa Gökçe
(27) ve Mustafa Dağ
(26) hafif şekilde yaralanırken, Tahsin Barut olaydan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan polis memurları, ambulansla Adana
Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Adana
Adana,Polis
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:12