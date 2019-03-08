Otomobil Zeytinliğe Düştü: 1 Yaralı

Kaynak: DHA

BURSA'da, otomobilin yol kenarındaki zeytinliğe devrilmesi sonucu sürücü Şahin Evlek yaralandı.Kaza, Bursa- İzmir karayolu üzerinde, Karacabey'e bağlı İkizce Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Balıkesir yönüne giden Şahin Evlek yönetimindeki 34 CHR 40 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki zeytinliğe düştü. Ters dönen araçtaki sürücü yaralandı. Yaralı, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı Şahin Evlek'e, Bursa yönüne giderken olayı tesadüfen gören İHH Arama Kurtarma ekipleri müdahale etti. Aracın alev almaması için soğutma çalışmasını da yine İHH Arama Kurtarma ekipleri gerçekleştirdi.Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.- Bursa