Haberler » Güncel » Otomobil zulasında 4 bin 880 adet sahte 2 Euro ele geçirildi - Haber

Otomobil zulasında 4 bin 880 adet sahte 2 Euro ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin bagaj ve motor kısmındaki gizli bölmelerde, 4 bin 880 adet sahte 2 Euro'luk madeni para ele geçirildi.

23.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:39Otomobil zulasında 4 bin 880 adet sahte 2 Euro ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin bagaj ve motor kısmındaki gizli bölmelerde, 4 bin 880 adet sahte 2 Euro'luk madeni para ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, sahte paralar adliyeye çuvalla taşındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente sahte para getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kullandığı araç plakası tespit edilerek takibe alındı. Kent girişin durdurulan otomobilin bagaj ve motor kısmındaki gizli bölmelerde, poşetler içerisinde 4 bin 880 adet sahte madeni 2 Euro ele geçirildi.Otomobildeki C.K. ve E.D. gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen 2 Euro'lar ise adliyeye çuvalla taşındı. Başlatılan soruşturma sürüyor.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:14  Beylikdüzü'nde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
16:09  Başkan Kılınç, başarının ekip işi olduğunu söyledi
16:14  e-ticarete 'broşür' dopingi!
16:14  Uşak'ta Tarihi Tekeşoğlu Konağı, gençlik merkezi olarak hizmet verecek
16:13  El Bab'da DEAŞ'ın bombaladığı cami restore edildi
23.01.2020 16:16:19