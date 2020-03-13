Otomobil zulasında 4 tabanca bulundu
GAZİANTEP'te, polislerin şüphelenerek durdurduğu otomobilde 4 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
13.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:49
GAZİANTEP'te, polislerin şüphelenerek durdurduğu otomobilde 4 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptıkları Küsget Sanayi Sitesi yakınlarında plakası açıklanmayan bir otomobilden şüphelendi. 'Dur' ihtarında bulunularak durdurulan otomobilde arama yapan polisler, aracın bagajındaki gizli bölmeye saklanmış 4 tabanca ile 4 şarjör ele geçirdi. Tabanca ve şarjörlere el koyan polis, otomobilde bulunan kimliği açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak, emniyette sorgulamaya başladı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın