03.07.2019 15:47
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Otomobilciler Odası 'rüşvet' şüphelilerinden 8'i adliyede

Otomobilciler Odası

ANTALYA Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik, 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddialarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden, aralarından oda başkanı Mehmet Ali Balkan'ın da bulunduğu 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

ANTALYA Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik, 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddialarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden, aralarından oda başkanı Mehmet Ali Balkan'ın da bulunduğu 8 kişi, adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, pazartesi günü sabah erken saatlerde 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddiasıyla Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bazı bilgisayarlara, mali kayıtlara ve oda defterlerine el konuldu. Aralarında oda başkanı Mehmet Ali Alkan ile oda çalışanları, taksi durak başkanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
20 şüpheliden 12'si, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet Ali Alkan'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.


- Antalya
Kaynak: DHA
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