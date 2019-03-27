Otomobilde 1 Kilo Skunk Ele Geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde polisin arama yaptığı otomobilde 1 kilo uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, O.Ç.'nin İstanbul
'dan ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Polis
, takibe aldığı O.Ç.'nin kullandığı otomobili, TEM
otoyolu gişeler mevkisinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, arka koltuğunu altına gizlenmiş torbada 1 kilo skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.Ç., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Tekirdağ
Emniyet Müdürlüğü, Çorlu, Tekirdağ, Güncel
Kaynak: DHA