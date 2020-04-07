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Otomobilde 1480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Siirt'te bir otomobilde 1480 paket kaçak sigara ele geçirildi.

07.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:21
Siirt 'te bir otomobilde 1480 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Siirt-Şırnak kara yolunun Sağırsı Jandarma Karakolu Komutanlığı noktasında yol kontrol faaliyeti yürüten ekipler, durdurdukları bir otomobilde yaptığı aramada, 1480 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Olayla ilgili M.Ş.E ve A.K hakkında işlem yapıldı. Otomobilde 1480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Siirt, Güncel

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Otomobilde 1480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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