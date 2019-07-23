Otomobilde 2 kilogram metamfetamin ile yakalandı

KAYSERİ'de, uygulama noktasında durdurulan otomobilde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, sürücü K.Ş. gözaltına alındı. Kayseri
Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, K.Ş.'nin, Doğu illerinden aldığı uyuşturucu maddeyi Kayseri'ye getireceği bilgisine ulaştı. K.Ş. yönetimindeki otomobil, Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında durduruldu. Araçta, narkotik köpeği 'Kama' ile arama yapıldı. Arka koltuğun altına gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü K.Ş. gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.