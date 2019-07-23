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Otomobilde 2 kilogram metamfetamin ile yakalandı

KAYSERİ'de, uygulama noktasında durdurulan otomobilde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, sürücü K.Ş. gözaltına alındı.

23.07.2019 15:59 Otomobilde 2 kilogram metamfetamin ile yakalandı
KAYSERİ'de, uygulama noktasında durdurulan otomobilde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, sürücü K.Ş. gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, K.Ş.'nin, Doğu illerinden aldığı uyuşturucu maddeyi Kayseri'ye getireceği bilgisine ulaştı. K.Ş. yönetimindeki otomobil, Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında durduruldu. Araçta, narkotik köpeği 'Kama' ile arama yapıldı. Arka koltuğun altına gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü K.Ş. gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.



Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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