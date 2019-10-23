Haberler » Güncel » Otomobilde 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Otomobilde 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilin tampon ve koltuklarında 3 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

23.10.2019 10:10Otomobilde 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilin tampon ve koltuklarında 3 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K nın kullandığı 34 HA 7342 plakalı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada arka tampon ve arka koltuklara gizlenmiş 3 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Gaziantep, Tarsus, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:48 Bizim Toptan'dan 9 ayda 21,8 milyon liralık net kar
11:46 Arkadaşına çarparak ölümüne neden olan sanığa hapis cezası
11:46 Toyota, son 15 yıldır en değerli otomobil markası
11:46 Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu
11:46 Kaçak geçişte kullanılan lastik botları nehirden AFAD topladı
11:46 Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde "mavi kuyruklu bülbül" görüldü
11:46 MEB'in "öğretmen kitaplığı" uygulaması yayında
23.10.2019 11:49:36