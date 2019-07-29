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Otomobilde 3 bin kurbağa ele geçirildi: 5 gözaltı

ADIYAMAN'da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada kaçak olarak avlanan 3 bin canlı kurbağa ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

29.07.2019 15:09 Otomobilde 3 bin kurbağa ele geçirildi: 5 gözaltı
ADIYAMAN'da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada kaçak olarak avlanan 3 bin canlı kurbağa ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman- Diyarbakır karayolu Nissibi Köprüsü yakınlarında şüpheli araç ve şahıslara yönelik uygulama noktası oluşturuldu. Jandarma durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobilde yaptığı aramada çuvallar içerisinde kaçak olarak avlanan 3 bin canlı kurbağa ele geçirdi. Ele geçirilen kurbağalar Gerger İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken araçta bulunan İ. İ., A. Y., V. İ., H. İ. ve S. İ. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kurbağaların ise doğaya bırakıldığı öğrenildi.


Jandarma, Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA

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