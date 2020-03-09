Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildiGAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.
09.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:11
Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda kent merkezinde ekiplerin şüphelendiği bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bir poşet içerisindeki ayakkabı kutusunun içerisine gizlenmiş 3 kilo metamfetamin bulundu. Uyuşturucuya el koyan polis, sürücüyü gözaltına aldı.
Emniyete götürülen sürücünün sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda kent merkezinde ekiplerin şüphelendiği bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bir poşet içerisindeki ayakkabı kutusunun içerisine gizlenmiş 3 kilo metamfetamin bulundu. Uyuşturucuya el koyan polis, sürücüyü gözaltına aldı.
Emniyete götürülen sürücünün sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Etiketler : Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güncel
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