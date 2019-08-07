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Otomobilde arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de otomobilin içinde tartıştığı arkadaşını tabancayla öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

07.08.2019 16:47 Otomobilde arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de otomobilin içinde tartıştığı arkadaşını tabancayla öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde dün öğle saatlerinde 06 VF 8135 plakalı otomobilin içinde alacak-verecek meselesinden dolayı 3 arkadaş arasında yaşanan tartışması sonrasında H.K. (26) isimli şahıs, Atalay Pekdoğan'ı (33) tabancayla başından vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli H.K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan cinayet zanlısı H.K., sağlık kontrollerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.K. ise emniyetteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Yahşihan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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