Otomobilde bile koronavirüs önlemi
İSTANBUL'da trafikte seyir halinde olan iki genç koronavirüsten korunmak için tulum, maske ve gözlük kullandı.
16.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:10
İSTANBUL'da trafikte seyir halinde olan iki genç koronavirüsten korunmak için tulum, maske ve gözlük kullandı. Araçla seyir halindeyken görüntülerini çeken DHA kamerasına gülümsemeyi ve selam vermeyi ihmal etmedi.
Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından vatandaşların tedbirleri arttı. İstanbul 'da vatandaşların bazıları maskeli önlem alırken, kolonya ve dezenfektan kullanımında da artış görüldü.Koronavirüs karşı alınan korunma yöntemleri ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Trafikte seyir halindeki otomobilin içinde iki genç koronavirüsten korunmak için tulum, maske ve gözlük taktı. Koronavirüsten korunmak için böyle bir yöntem seçtiklerini söyleyen gençler kendilerini çeken DHA kamerasına selam vermeyi ve gülümsemeyi ihmal etmedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Güncel
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